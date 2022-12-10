Pelé manda recado a Richarlison: "Você fez o Brasil sorrir"

Arrasado com a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022, Richarlison foi às redes sociais deixar seu desabafo.
"Escrever isso com certeza é a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ontem ainda não passou, foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói pra caralho. Essa é uma ferida que vai ficar aberta pra sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título", iniciou o capixaba, dizendo que ainda dói muito a derrota.
"A real é que parece que nós perdemos alguém muito próximo, que arrancaram um pedaço da gente. E eu e meus amigos vamos ter que conviver com isso - alguns (ou muitos) nem terão outra chance", continuou.
"Agora é hora de lamber as feridas, pedir desculpas a todos vcs e colocar a cabeça no lugar. A real é que o futebol, que me deu tudo que eu tenho, que salvou a minha vida tantas vezes, ontem me deu o golpe mais forte que eu já recebi. Obrigado a todos pela torcida. Se existe um alento nisso tudo foi ver vcs torcendo juntos de novo!", finalizou.
A postagem, que rendeu mais de 5,4 milhões de curtidas, contou com diversos comentários. Mas entre o apoio recebido de torcedores e famosos, apareceu um comentário bastante motivador para o jogador. "Apenas continue, garoto. E nunca mude. Você fez o Brasil sorrir", escreveu o Rei do futebol, Pelé, que enfrenta um câncer de cólon.
Maisa, Arthur Picoli, Marcos Mion, Elizabeth Savala e muitos outros famosos também deixaram mensagens de apoio. "Deixa essa dor virar força, o luto É o processo pra vc voltar ainda mais cabuloso na próxima! O Brasil inteiro se apaixonou por você e estaremos contigo!", escreveu o apresentador do Caldeirão.