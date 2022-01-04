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Só Love!

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dançam apaixonados no palco durante show; veja vídeo

Momento fofo do casal foi gravado em Fernando de Noronha e compartilhado nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 16:17

A atriz Paolla Oliveira compartilhou no Instagram uma participação especial que fez em um show de seu namorado, Diogo Nogueira, no domingo (2). O cantor esteve no festival Réveillon do Zé Maria, em Fernando de Noronha.
A namorada assistia à apresentação na lateral do palco, quando cruzou olhares com o sambista. Ele gesticulou em sua direção, e pediu à plateia: "Bate palma para ela!". O momento rolou enquanto Diogo anunciava a música "Flor de Caña", escrita como uma homenagem para Paolla.
O casal, vestidos de verde e amarelo, trocou um beijo e um abraço, antes de começar a dançar juntos no ritmo da canção. A atriz até arriscou um samba em frente aos fãs, além dos famosos também presentes no show, como Claudia Raia.
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Fantástico
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira passaram o réveillon em Fernando de Noronha Crédito: Isadora Neumann/Divulgação
Paolla e Diogo estão juntos desde julho, e revelaram oficialmente seu romance também durante uma apresentação do músico. Desde então, as demonstrações de carinho entre eles conquistaram as redes sociais.
Eles passaram o fim de ano em viagem na ilha de Noronha, e não deixaram de compartilhar seus momentos felizes em suas redes sociais.

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