Pantanal: saiba o que acontece nos capítulos de 29/3 a 9/4

Renato Goés vive José Leôncio jovem na novela "Pantanal", que estreou nesta segunda (28) Crédito: João Miguel Júnior

O remake de "Pantanal" está entre nós. Reunindo imagens deslumbrantes de uma superprodução, a novela de Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi reuniu bons números e acabou sendo o assunto mais comentado do Twitter nesta segunda-feira (28).

Segundo a colunista Patrícia Kogut, o primeiro capítulo rendeu 28 pontos de audiência em São Paulo. O índice é o triplo da segunda colocada, a Record, que obteve 8,5 pontos, e cinco pontos acima da média de "Um Lugar ao Sol".

A história de José Leôncio ainda promete muitas emoções pra te deixar ligadinho na telinha. HZ te traz o resumo dos próximos capítulos, desta terça (29) ao dia 9 de abril, para você ficar por dentro.

ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS SÃO FORNECIDOS PELA TV GLOBO E ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS.

Terça, 29/3 (Capítulo 2)

Gil e Chico não aceitam a proposta que o suposto dono das terras faz e avisam Padre Antônio. José Leôncio sai em comitiva e Joventino decide ficar na fazenda. Chico e Gil saem para ajudar o vizinho Raimundo, que acaba morto com o filho de Maria e Gil.

Joventino se despede de José Leôncio, que sai em comitiva. Gil mata o suposto dono de suas terras e sua mulher jura vingança. Joventino decide caçar marruás sozinho. José Leôncio se envolve com Filó. A comitiva volta para a fazenda e José Leôncio não encontra Joventino.

Gil e Maria embarcam na chalana de Eugênio, rumo ao Pantanal. José Leôncio encontra os pertences de Joventino e continua procurando pelo pai. Maria e Gil firmam moradia nas terras de José Leôncio. Pequena passagem de tempo. José Leôncio vai falar com Gil, que reage com hostilidade.

Quarta, 30/3 (Capítulo 3)

Maria pede que Gil ouça José Leôncio e é gentil com ele. Tião desconfia que Tadeu, filho de Filó, seja filho de José Leôncio. Maria se recusa a dormir com Gil, que fica furioso. Filó se insinua para José Leôncio, que não dá atenção. Madeleine se diverte na boate e Gustavo não consegue levá-la para casa.

Antero perde seu carro no jogo. Mariana discute com Madeleine. José Leôncio vai ao Rio de Janeiro pegar o pagamento de uma boiada. Antero tem uma conversa séria com Madeleine. José Leôncio pensa nas palavras de Eugênio durante a viagem de chalana.

Quinta, 31/3 (Capítulo 4)

Maria ouve a onça se aproximar e se desespera quando Gil decide ir ao encontro do bicho. Tião e Quim implicam com Filó, insinuando o interesse pelo patrão. Mariana avisa a Irma que Antero está acabando com o patrimônio da família. José Leôncio chega ao Rio de Janeiro e contrata um taxista de índole duvidosa.

Maria espanta a onça antes que ela pegue Gil. O taxista pensa em roubar o dinheiro de José Leôncio. Madeleine vê o fazendeiro, fica deslumbrada, e pensa em se divertir com ele. Antero joga em um cassino clandestino. Gustavo aparece no restaurante para levar Madeleine, e José Leôncio o enfrenta.

Sexta, 1º/4 (Capítulo 5)

Madeleine dispensa Gustavo. José Leôncio e Madeleine se beijam. Mariana e Antero se preocupam com a filha, que demora a chegar em casa. Madeleine e José Leôncio fazem amor, e Filó tem um mau pressentimento. Antero tenta encontrar a filha.

Mariana repreende Martinha e Teresa por terem deixado a filha com um estranho. José Leôncio intimida o taxista. Gil pensa em abandonar Maria. José Leôncio chega à casa de Madeleine, e Mariana o destrata. Tião tenta convencer Filó a se declarar para José Leôncio. Mariana lamenta as atitudes das filhas. José Leôncio pede Madeleine em casamento.

Sábado, 2/4 (Capítulo 6)

Madeleine aceita o pedido e Mariana se enfurece. Tião e Quim tentam convencer Filó a participar da roda de viola no galpão da fazenda. José Leôncio conta a história de seu pai para a família de Madeleine. Maria promete a Gil tirar a própria vida se engravidar novamente. Madeleine conta para Irma como foi sua noite com José Leôncio.

Mariana questiona Madeleine sobre seus sentimentos pelo noivo. Maria deixa Gil se aproximar dela. Irma se encanta com as histórias de José Leôncio. Madeleine pede que Antero apresse os trâmites para seu casamento. Filó chora pensando em José Leôncio. Irma tenta se insinuar para o cunhado, quando Madeleine se aproxima e assusta a irmã.

Segunda, 4/4 (Capítulo 7)

Irma finge não entender o motivo dos ciúmes de Madeleine. Filó reclama da ausência de José Leôncio. Madeleine compra roupas para o noivo. Tião e Quim se preocupam com a possibilidade de uma onça estar atacando o rebanho. Chega o dia do casamento. Antero faz um brinde emocionado para José Leôncio. Maria e Gil fazem amor.

Antero se diverte com as mentiras que contou para os convidados na festa. Madeleine afirma que não vai para o Pantanal e Antero se preocupa quando José Leôncio diz que vai desfazer o casamento. Mariana pensa em conversar com Gustavo. Antero agradece o dinheiro que recebe do genro para pagar suas dívidas. Mariana flagra o marido guardando o dinheiro que recebeu de José Leôncio.

Terça, 5/4 (Capítulo 8)

Mariana acusa Antero de ter vendido Madeleine. José Leôncio aproveita a viagem de chalana com a mulher. Mariana pega todo o dinheiro que o marido recebeu para honrar as dívidas. Gustavo desabafa com Irma. José Leôncio chega em casa com Madeleine e Filó fica estarrecida.

Mariana estranha que Irma tenha conversado tanto com o cunhado. Filó se incomoda com perguntas que Madeleine faz sobre a paternidade de Tadeu. Alguns meses se passam. Madeleine escreve uma carta falando que acredita estar grávida e Irma se lamenta com Gustavo.

José Leôncio sugere a Quim e Tião que matem a onça e Madeleine e Filó se revoltam. Maria descobre que está grávida e some na mata, deixando Gil agoniado. Quim e Tião caçam a onça. Madeleine fala para José Leôncio que acha que está grávida. Quim e Tião ficam assustados com o que veem na mata.

Quarta, 6/4 (Capítulo 9)

Quim e Tião falam para José Leôncio sobre o que viram no mato. Gil perde o rastro de Maria e se desespera. Quim e Tião afirmam para José Leôncio que o que viram no mato não era bicho. Madeleine pede para o marido não passar a noite na mata.

José Leôncio vai ao jirau e acredita que foi o pai quem soltou a isca para onça. Gil retira Maria de dentro do rio. Madeleine diz que quer ter seu filho no Rio de Janeiro e Filó a repreende por seu comportamento. Quim e Tião pensam em pedir demissão.

Madeleine sente as dores para o parto e teme que José Leôncio, em viagem, não chegue a tempo. Começa uma grande tempestade e a silhueta de um velho aparece na fazenda. O filho de Madeleine nasce com a ajuda de Filó. José Leôncio volta para a fazenda.

Quinta, 7/4 (Capítulo 10)

Quim, Tião e Filó parabenizam José Leôncio pelo nascimento do filho. Madeleine destrata o marido e se desespera quando ele leva o filho para andar a cavalo. José Leôncio sente a presença do pai e seu filho se assusta com o barulho de um trovão.

Quim e Tião juntam os peões para festejar o nascimento de Joventino. Passa-se um mês. Madeleine não deixa José Leôncio pegar o filho no colo. Tião e Quim convencem o patrão a conversar com a mulher antes de partirem em comitiva.

A silhueta de um velho aparece no meio no ninhal e se transforma em uma imensa sucuri. Irma leva a carta da irmã para Gustavo. Maria sobe em uma canoa para ter seu bebê. Gustavo beija Irma. Maria abandona Juma na canoa, mas se arrepende ao ver uma sucuri se aproximar da filha.

Sexta, 8/4 (Capítulo 11)

Maria luta com a sucuri e vira onça para salvar Juma. Madeleine é rude com Filó. Irma pensa no beijo de Gustavo. Mariana pega a carta que Irma mostrou para Gustavo. Madeleine faz insinuações a Filó, que rebate ferida. Mariana convence Gustavo a 'resgatar' Madeleine.

Dois jagunços perguntam por Gil para Eugênio. Gil questiona Maria sobre o que aconteceu no dia do nascimento de Juma. Gustavo chega à casa de José Leôncio e Madeleine reage eufórica, deixando Filó desconfiada. Maria tem um mau pressentimento e Gil se preocupa.

Filó fica indignada quando Madeleine pede que ela arrume um quarto para seu amigo. Gustavo beija Madeleine. Filó ouve o médico chamar Madeleine para voltar para o Rio de Janeiro com ele e se preocupa com a reação de José Leôncio. A sucuri ataca a canoa dos dois jagunços.

Sábado, 9/4 (Capítulo 12)

A sucuri mata um dos jagunços. Madeleine escreve uma carta para José Leôncio. Filó se indigna com a decisão de Madeleine de ir embora da fazenda. Eugênio observa Madeleine e Gustavo na travessia da chalana. Maria mata o jagunço que atirou em Gil e sofre pela morte do marido.

José Leôncio volta para casa e se enfurece ao saber que Madeleine foi embora com seu filho. Antero se revolta com Madeleine. Mariana ameaça Gustavo para não contar sobre a conversa que tiveram antes de ele ir para o Pantanal. Filó tenta consolar José Leôncio.