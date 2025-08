Famosos

Ozzy Osbourne morreu de ataque cardíaco, diz certidão de óbito

Astro do heavy metal morreu em 22 de julho, aos 76 anos, e também tinha doença arterial e Parkinson

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 15:11

O roqueiro Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath morreu no dia 22 de julho. Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Ozzy Osbourne, que morreu aos 76 anos, teve a causa da morte revelada como ataque cardíaco.>

De acordo com a certidão de óbito, Ozzy sofreu uma parada cardíaca fora do hospital e um infarto agudo do miocárdio. As informações são do The New York Times.>

Doença arterial coronariana e doença de Parkinson com disfunção autonômica também são citadas no documento como causas da morte da lenda do rock. O documento foi registrado por Aimée Osbourne, filha do cantor.>

O líder do Black Sabatah morreu no dia 22 de julho. >

>

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", afirmou comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne na ocasião.>

A morte aconteceu menos de três semanas após sua aposentadoria dos palcos. Em 5 de julho, Ozzy Osbourne se reuniu com seus companheiros de Black Sabbath para o "Back to the Beginning", um show de despedida. A apresentação incluiu alguns dos maiores nomes do metal, como Metallica e Guns N' Roses.>

Nos últimos anos, Ozzy recebeu tratamento para vários problemas de saúde, incluindo uma variante do Parkinson e danos na coluna. Ele disse a uma estação de rádio em fevereiro que não conseguia mais andar.>

Este vídeo pode te interessar