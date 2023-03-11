Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Neste domingo

Oscar 2023: confira 5 curiosidades sobre a história da cerimônia

Principal premiação do cinema ocorre neste domingo, 12 de março; confira recordes e outras curiosidades
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Março de 2023 às 14:29

A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (27) com transmissão na TNT e Globoplay
A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (27) com transmissão na TNT e Globoplay Crédito: Oscar/Academy Awards
A cerimônia do Oscar 2023 acontece no próximo domingo, 12 de março. O Estadão relembra abaixo algumas curiosidades sobre a história da premiação.

Quem tem o recorde de indicações e vitórias na história do Oscar?

Walt Disney tem a maior quantidade de indicações, 59, e também de prêmios, 26, na história do Oscar. As honrarias foram conquistadas entre 1932 e 1968, nas categorias de curtas, documentários e animações.
Entre os atores, a recordista é Meryl Streep. Entre os anos de 1979 e 2018, a atriz conquistou 21 indicações somando as categorias de melhor atriz (17) e melhor atriz coadjuvante (4). Ela venceu em três ocasiões: Kramer vs Kramer (1980), A Escolha de Sophia (1983) e A Dama de Ferro (2012).

Quem são os mais jovens a serem indicados ou a vencer um Oscar?

Na cerimônia de 2012, chamou atenção a presença da jovem Quvenzhané Wallis, então com 9 anos, entre as indicadas na categoria de melhor atriz por seu papel em Indomável Sonhadora - filme que gravou quando tinha seis. Ela só não supera o recorde de Jackie Cooper, que recebeu uma indicação pelo longa Skippy (1931) quando tinha acabado de completar 9 anos de idade.
Já a mais jovem ganhadora foi Tatum O’Neal, que levou como melhor atriz coadjuvante em 1973 por seu trabalho em Lua de Papel.

Quem é o mais velho a vencer um Oscar?

Quando o Oscar de melhor roteiro adaptado para Me Chame Pelo Seu Nome foi anunciado em 2018, James Ivory subiu ao palco para receber a estatueta aos 89 anos de idade. Ele já havia recebido três indicações anteriormente, todas na categoria de melhor diretor, mas nunca havia vencido.

Qual foi o filme mais premiado no Oscar?

Três longas dividem a façanha, com 11 prêmios cada um: Ben-Hur (1960), Titanic (1998) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2004).

O que acontece em caso de empate no Oscar?

Os concorrentes que tiveram a mesma quantidade de votos levam um prêmio cada um, e são considerados como vencedores normais.
Isso aconteceu em seis ocasiões. A mais recente em 2013, quando 007: Operação Skyfall e A Hora Mais Escura empataram na categoria de melhor edição de som. Talvez a principal ocasião em que isso tenha acontecido seja na categoria de melhor atriz em 1969, quando Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) dividiu a conquista com Barbra Streisand (Funny Girl). Na categoria de melhor ator, o mesmo ocorreu em 1932, quando Fredric March (O Médico e o Monstro) e Wallace Berry (O Campeão) tiveram a mesma quantidade de votos.
Ainda há os casos de 1950, quando So Much for So Little e A Chance to Live empataram como melhor documentário de curta-metragem, de 1987, com Artie Shaw: This Is All You’ve Got e Down and Out In America empatando como melhor documentário, e de 1995, quando Trevor e Franz Kafka’s It’s A Wonderful Life dividiram como melhor curta-metragem.

Veja Também

Transformando a realidade do Morro do Quadro, SerenataDFavela completa 13 anos

No 'BBB 23', Domitila conta estratégia após Quarto Branco para 'endoidar' rivais

Red Hot Chili Peppers divulga datas de shows no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados