Oruam escreve carta aberta da prisão: “Aceito meu castigo”

Em prisão preventiva, cantor reflete sobre erros, pede desculpas aos fãs e família e afirma que acusações tentam manchar sua trajetória

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:05

Oruam publica carta aberta da prisão e fala sobre acusações: “Aceito meu castigo” Crédito: Mariana Pekin/UOL/Folhapress ; Reprodução Instagram @oruam

O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, se manifestou pela primeira vez desde que foi preso preventivamente, em julho, e está detido na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Ele responde a uma série de acusações, que incluem tentativa de homicídio triplamente qualificada, tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, lesão corporal, desacato, corrupção ativa e direção perigosa com habilitação suspensa.

Nesta terça-feira (9), o cantor publicou uma carta aberta em suas redes sociais, onde reflete sobre os dias de encarceramento, sua relação com a fé e a forma como tem sido tratado pela Justiça.

Oruam afirmou que reconhece falhas pessoais e que enxerga sua prisão como um momento de aprendizado: “Fiquei famoso, ganhei o mundo e me esqueci de Deus. Tive que ser preso para voltar a falar com Ele. Aceito meu castigo”.

Apesar disso, o artista também fez críticas ao processo judicial: “Estou pagando por erros, mas também sendo julgado de forma desigual, com acusações que não correspondem à minha verdade. Mais do que uma pena, sinto o peso de uma perseguição que tenta manchar a minha história e minha arte”.

No texto, Oruam compartilhou sentimentos sobre família e amizades, dizendo que o período atrás das grades o fez rever laços: “Hoje sei quem são meus amigos de verdade e quem são os falsos. Nunca vou esquecer de quem estendeu a mão quando eu mais precisei”. Ele ainda pediu desculpas aos fãs e reforçou que pretende se reerguer: “Sou trapper, não traficante. Esse é o momento de refletir e voltar mais forte. Logo vocês vão me ver de novo”.

Oruam escreve carta aberta da prisão e fala sobre acusações Crédito: Reprodução Instagram @oruam

O rapper é filho de Marcinho VP, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho e preso desde 1996. No relato, lembrou que cresceu visitando o pai na cadeia e que agora se vê do outro lado dessa realidade: “Sempre fui visita. Hoje, quando minha família vem me ver, o que mais quero é ir embora junto com eles”.

A prisão de Oruam aconteceu em 22 de julho, após uma operação policial em frente à sua casa, no Joá, quando ele teria tentado impedir o cumprimento de um mandado contra um adolescente suspeito de tráfico e roubo.

