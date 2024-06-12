Oprah Winfrey é internada após ter problema no estômago, diz amiga

Oprah Winfrey é internada após ter problema no estômago Crédito: Manuela Scarpa/Divulgação/@agenciabrazilnews

Oprah Winfrey, 70, está hospitalizada nos Estados Unidos após passar por um problema estomacal grave. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11) pela melhor amiga da apresentadora, Gayle King.

Ela afirmou que Oprah estava "evacuando pelos dois lados" -provavelmente se referindo a vômito e diarreia-, depois de pedir desculpas por descrever tão graficamente o problema da amiga. "Espero que ela não fique brava por eu compartilhar isso", disse.

King revelou os problemas de saúde de Oprah no programa CBS Morning, da TV americana. Ela estava comandando um quadro sobre livros que geralmente é tocado pela famosa apresentadora.

Oprah, afirmou a amiga, acabou no hospital, desidratada, e precisou de uma injeção intravenosa. "Foi algo muito sério", disse Gayle. "Ela ficará bem, ficará bem."