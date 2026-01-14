Polêmica

NX Zero se pronuncia após baixista comentar em post de Lula: 'Não apoiamos'

Caco Grandino se envolveu em polêmica ao reagir com emojis de risada a uma publicação do presidente nas redes sociais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:21

Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe Ricardo, Daniel Weksler e Caco Grandino estão juntos desde 2006 Crédito: Reprodução/Instagram/@nxzerooficial/@cesinha

A banda NX Zero publicou um comunicado em suas redes sociais esclarecendo que o grupo não apoia discursos antidemocráticos. A manifestação ocorreu nesta terça-feira (13), após o baixista Caco Grandino se envolver em uma polêmica ao curtir um comentário em uma publicação do presidente Lula, gerando interpretações sobre seu posicionamento político.

A controvérsia começou quando Caco comentou com emojis de risada em uma publicação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele havia postado, na última quinta-feira (8), uma mensagem sobre o veto integral ao PL da Dosimetria, que reduziria as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O delegado Yasser Yassine, que concorreu à Prefeitura de Formosa (GO) pelo Partido Verde (PV) nas eleições municipais de 2024, comentou: "Estive aí. O evento foi lindo. Viva a democracia. Brasil soberano".

Caco respondeu com emojis de risada e, em seguida, Yasser rebateu o baixista, que teve o posicionamento atribuído à direita. "O rock sempre foi contra a censura e o autoritarismo. Ver roqueiro passando pano para o 8 de janeiro é uma inversão completa do que o gênero representa. Se você não entendeu isso, talvez explique por que o NX Zero parou no tempo", disparou o policial.

"O NX Zero tem cinco integrantes, cada um com sua vida e suas opiniões, que não representam o grupo como um todo. A banda não apoia discursos antidemocráticos e reforça que sua música é e sempre será um espaço de liberdade, respeito e união, jamais de divisão", diz a nota. Caco Grandino entrou no grupo em 2006 e passou a integrar a fase mais bem-sucedida da banda, ao lado de Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe Ricardo e Daniel Weksler.

A situação gerou reações negativas entre fãs da banda, formada em 2001. "Decepcionada com o Caco Grandino e envergonhada por ter me humilhado no show inteiro do NX Zero gritando que eu amo ele", escreveu uma internauta. Outro sugeriu: "Espero que a banda troque o baixista". Um terceiro completou: "Que coisa feia!".

