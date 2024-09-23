No Rock in Rio, Bruninho fala sobre namoro do pai, Bernardinho, e Ana Paula Araujo

Bruninho do vôlei Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress

Levantador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho foi ao Rock in Rio somente no último dia do festival, neste domingo (22). Na semana passada, ele participou de uma ação social.

O atleta recebeu cachê para fazer presença em um espaço e diz que esse dinheirinho a mais faz toda a diferença. "A gente tem uma carreira curta, entre aspas, né? Então, para um atleta, hoje, ajuda, pensando no futuro."