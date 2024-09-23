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Amor no ar

No Rock in Rio, Bruninho fala sobre namoro do pai, Bernardinho, e Ana Paula Araujo

Jogador de vôlei também comentou cachê de presença em eventos: 'importante porque nossa carreira é curta'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 08:26

Bruninho do vôlei
Bruninho do vôlei Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress
Levantador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho foi ao Rock in Rio somente no último dia do festival, neste domingo (22). Na semana passada, ele participou de uma ação social.
O atleta recebeu cachê para fazer presença em um espaço e diz que esse dinheirinho a mais faz toda a diferença. "A gente tem uma carreira curta, entre aspas, né? Então, para um atleta, hoje, ajuda, pensando no futuro."
Ele falou sobre o namoro do pai Bernardinho e Ana Paula Araujo, apresentadora da Globo. "Meu pai estava separado muitos anos da Fernanda e agora está com a Ana Paula. Ela é uma pessoa muito bacana, se dá bem com toda a família. O importante é que ele está feliz e isso que importa."

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