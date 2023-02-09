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Televisão

Netflix detalha mudança no compartilhamento de senhas; veja novas regras

Até duas contas fora da residência principal poderão ter acesso à conta, mediante pagamento; ainda não há previsão para implantação no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 13:26

Netflix
Netflix:  conta do assinante só poderá ser utilizada em uma única residência  Crédito: Netflix
Desde a última quarta (8), novas regras para compartilhamento de senha entre usuários da Netflix começaram a ser implantadas em países como o Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. A partir de agora, a conta do assinante só poderá ser utilizada em uma única residência, configurada como "localização principal". Não há previsão de quando novidade será implantada no Brasil.
Uma nova seção chamada "gerir acessos e dispositivos" será criada. Nela, o usuário poderá controlar quem tem acesso à conta.
Para quem estava acostumado a dividir a conta, mas não morava junto, a plataforma disponibilizará a opção de "transferência de perfil". O usuário será titular da conta mas não perderá histórico, recomendações ou lista quando compartilhá-la com alguém.
Serão quatro opções de planos: Básico com anúncios, Básico, Padrão e Premium. Quem assinar alguma das duas últimas opções poderá adicionar contas adicionais para até duas pessoas que não residam na residência principal. Em Portugal, os preços para cada conta adicional são de €$ 3,99, cerca de R$ 22.
Já para quem costumava utilizar o streaming em viagens, a plataforma afirmou que os usuários continuarão utilizando a conta em celulares e dispositivos pessoais, além de quartos de hotel e demais hospedagens. A empresa, porém, ainda não esclareceu como essa diferenciação será feita internamente.

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