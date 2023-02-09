Netflix detalha mudança no compartilhamento de senhas; veja novas regras

Netflix: conta do assinante só poderá ser utilizada em uma única residência Crédito: Netflix

Desde a última quarta (8), novas regras para compartilhamento de senha entre usuários da Netflix começaram a ser implantadas em países como o Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. A partir de agora, a conta do assinante só poderá ser utilizada em uma única residência, configurada como "localização principal". Não há previsão de quando novidade será implantada no Brasil.

Uma nova seção chamada "gerir acessos e dispositivos" será criada. Nela, o usuário poderá controlar quem tem acesso à conta.

Para quem estava acostumado a dividir a conta, mas não morava junto, a plataforma disponibilizará a opção de "transferência de perfil". O usuário será titular da conta mas não perderá histórico, recomendações ou lista quando compartilhá-la com alguém.

Serão quatro opções de planos: Básico com anúncios, Básico, Padrão e Premium. Quem assinar alguma das duas últimas opções poderá adicionar contas adicionais para até duas pessoas que não residam na residência principal. Em Portugal, os preços para cada conta adicional são de €$ 3,99, cerca de R$ 22.