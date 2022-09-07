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Nasce primeiro filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão

De acordo com o G1, a atriz e rainha de bateria deu à luz a Joaquim através de um parto por cesariana em maternidade no Rio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 08:09

Viviane Araújo
Viviane Araújo Crédito: Reprodução @araujoviviane
Nasceu nesta terça-feira, 6 de setembro, o primeiro filho da influenciadora Viviane Araújo e de seu companheiro, o empresário Guilherme Militão.
De acordo com o G1, a atriz e rainha de bateria deu à luz a Joaquim através de um parto por cesariana na Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os dois estão bem.
Aos 47 anos, Viviane engravidou por meio de ovodoação, uma técnica de fertilização in vitro que é feita com a doação de um óvulo de uma pessoa anônima.
Em entrevista ao podcast Grão de Gente em maio, a artista explicou que estava na pré-menopausa, com poucos óvulos disponíveis e os que tinham não estavam nas condições ideias para uma gestação segura. Por esse motivo, junto com o seu médico, decidiu buscar uma doadora anônima.
Nesta segunda-feira, 5, ela já havia antecipado o nascimento do filho, ao publicar um vídeo dançando ao lado de Militão com a legenda: "Em clima de contagem regressiva. Será que é hoje gente?".

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