Nasce filho de Gabriela Pugliesi e Túlio Dek: 'Mais um sonho de Deus'

Nesta sexta-feira, 16, nasceu o segundo filho de Gabriela Pugliesi e do cantor Túlio Dek, Massimo. A influenciadora publicou nas redes foto do bebê: "Nasci pessoal! 3,600 kg, parto normal. Mais um sonho de Deus, meu segundo menino". O primeiro filho, Lion, completou um ano em novembro de 2023.

O anúncio da gravidez no Instagram veio em agosto de 2023. Na ocasião, ela postou vídeo dando a notícia a Túlio, e escreveu na legenda: "3 meses de gravidez do nosso segundo bebê!! Eu nem acredito que isso está acontecendo! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim! Obrigada Deus!!".

A escolha do nome veio de uma viagem à Itália: Viajamos pra Toscana e lá pegamos um taxista pra levar a gente pra casa e ele se chamava Maximiliano. Eu falei: 'nossa, que nome lindo'. E o Túlio também gostou. E pegamos dois motoristas com esse nome. 'Nossa, que chique'. Queria Max, mas Túlio achou meio americanizado. Daí fomos num jantar e uma amiga nossa falou: 'por que vocês não colocam Massimo, em italiano?' Meu Deus, lógico, Massimo. Pesquisamos o significado lógico, Massimo, nome forte. Acho nome muito significativo, o nome traz uma energia já." O nome Massimo é derivado da palavra "Maximus", e significa "o maior", "o melhor", disse Pugliesi.