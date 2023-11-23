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'Não tá sendo bom, preciso pensar na minha saúde mental', disse Lucas ao deixar A Fazenda 15

Influencer fez discurso assim que bateu o sino dentro da casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 08:17

Lucas se despede de A Fazenda 15
Lucas se despede de A Fazenda 15 Crédito: Reprodução/Twitter
A Fazenda 15 mostrou os últimos momentos de Lucas Souza, na noite desta quarta-feira (22), durante seu programa ao vivo. Após mostrar os acontecimentos recentes, o reality da Record exibiu a cena inédita em que o participante bateu o sino no jardim e fez um discurso sincero de frente para a câmera.
"Eu quero desistir, chegou em um ponto que não tá saudável, não tá sendo bom pra mim. Não quero me desestabilizar do ponto que venho me desestabilizando, preciso pensar na minha saúde mental. Tudo o que vem sendo levantado contra mim... tem me deixado mal. Tô saindo realizado, foi uma experiência maravilhosa, mas muito grato por tudo, obrigado por terem me permitido participar disso, tudo, obrigado", disse Lucas.
Logo em seguida, o influencer subiu as escadas, foi até perto da porta principal - que estava trancado - e deixou um último recado: "Jaquelline, te amo, fica bem tá". Do lado de dentro, ao ouvir a mensagem, a fazendeira da semana se desesperou.
"Não faz isso, por favor", disse Jaquelline. Márcia Fu, que estava ao lado dela, replicou o pedido, mas ambas foram ignoradas.
Minutos depois, a mensagem oficial da desistência foi exibida na televisão da sala, deixando Jaquelline ainda mais triste, aos prantos.

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