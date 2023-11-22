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Desistiu

Lucas Souza desiste do reality A Fazenda 15

Na tarde desta quarta-feira (22), o ex-militar teria batido o sino e largado o programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 18:33

Lucas Souza
O peão Lucas Souza desistiu de A Fazenda 15 Crédito: Reprodução @lucassouza_ofl
O peão Lucas Souza desistiu oficialmente de A Fazenda 15 (Record). Na tarde desta quarta-feira (22), o ex-militar teria batido o sino e largado o programa. Após a transmissão ter sido interrompida no PlayPlus, um comunicado foi dado aos peões na televisão da sala, dizendo que ele deixou a disputa. A informação também foi confirmada pela assessoria da Record ao F5.
"O peão Lucas Souza desistiu oficialmente da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo, mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas", diz o texto exibido na TV da sala, ao restante dos peões.
As reações foram diversas dentro da casa. Jaquelline Grohalski, que se envolveu com o peão, foi vista chamando o parceiro de jogo e ficou desesperada, chorando por vários minutos. CezarBlack, por sua vez, ficou chocado e sem palavras.
Nos últimos dias, Lucas teve desentendimentos com o ex-BBB, que citou o nome de Jojo Todynho, a ex-mulher do desistente, fazendo com que ele se exaltasse.
O pronunciamento oficial sobre a desistência deve ser dado no programa desta noite.

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