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"Diva da janela"

Mulher que se recusou a trocar de lugar com criança no avião faz 1° merchan

Um dia após vídeo viralizar, Jeniffer Castro não só deu entrevista na TV Globo como começou a sua carreira de influenciadora digital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 09:56

Um dia depois de viralizar ao ser filmada se negando a trocar de assento no avião com uma criançaJeniffer Castro não só deu entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta como começou a sua carreira de influenciadora digital. No final da tarde desta sexta-feira (6), a administradora de empresas mineira anunciou sua primeira parceria publicitária nas redes sociais.
No merchan, Jeniffer contou como conseguiu manter o controle durante a confusão. "Sabe como eu conseguir sair da plena daquela situação. Na verdade, estava super distraída e não sabia o que estava acontecendo. Favoritei um app e estava escolhendo os presentes de Natal", contou anunciando uma empresa de varejo. "Tinha que aproveitar as ofertas relâmpagos", explicou.
Jeniffer Castro, mulher que se recusou a trocar de lugar com criança no avião, faz 1º merchan
Jeniffer anunciou primeira campanha publicitária nesta sexta (6) Crédito: Reprodução/Instagram @jeniffercastro
Jeniffer, que antes do vídeo viral especialmente porque a internet saiu em sua defesa, ganhou quase mais 1,7 milhões de seguidores só no Instagram em dois dias. Ela tem sido procurada por outras marcas, inclusive uma rede de fast food, para fazer anúncios.

Conheça Jeniffer Castro

A nova influenciadora também aproveitou a publi para agradecer o carinho das pessoas. Mais cedo, na entrevista com Patrícia Poeta, ela afirmou estar preocupada com a sua segurança. "Não era conhecida e agora tenho esse tanto de seguidor. Me assusta. Têm muitas pessoas me apoiando, mas tem uns que estão jogando hate (ódio)", explicou.
Em depoimento exibido pelas redes sociais do colunista Leo Dias, Aline, mãe de Arthur, se desculpou com Jennifer pela exposição. Segundo ela, não foi ela quem fez o registro, já que estaria ocupada tentando conter o que chamou de "birra ridícula" do menino.
Por Ana Cora Lima

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