Após ameaça

Mulher que ameaçou Gusttavo Lima de morte é presa

Segundo informações, a prisão de Banguela aconteceu horas antes do show ‘Embaixador in Palmas’, no Estádio Nilton Santos, logo após o vídeo circular na internet
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Março de 2022 às 19:13

Gusttavo Lima durante o show
Gusttavo Lima foi ameaçado de morte antes de um show em Tocantis Crédito: Instagram/@gusttavolima
A mulher que ameaçou Gusttavo Lima de morte antes de um show em Tocantis foi presa no último fina de semana, segundo informações de O Fuxico. Identificada como Karine, e conhecida pelo apelido "Banguela", ela é traficante da região sul da cidade de Palmas.
O vídeo, que está circulando nas redes sociais, teria sido feito na sexta-feira (18), quando o cantor apresentou o espetáculo "Embaixador in Palmas", realizado no estádio Nilton Santos. A prisão de Banguela aconteceu horas antes do show. 
Nas imagens, a mulher aparece portanto uma arma e falando para a câmera, proferindo ameaças. "Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. 'Nóis' vai colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo", disse na ocasião.

