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Mulher de Thiago Silva rebate fala de Felipe Neto após derrota do Brasil na Copa

"Fala o que quer, ouve o que não quer", disse Belle Silva, após defender a Seleção Brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 10:17

Belle Silva e Felipe Neto trocam farpas no Twitter
Belle Silva e Felipe Neto trocam farpas no Twitter Crédito: Reprodução/Instagram
A derrota do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Catar 2022 deixou muitos brasileiros tristes e inconsoláveis. Um deles é Felipe Neto, que foi às redes sociais expressar seu descontentamento, mas acabou levando um corte de Belle Silva, mulher de Thiago Silva, capitão da Seleção em campo.
"COMO ESSES FILHOS DA P*** TOMAM UM GOL DE CONTRA-ATAQUE GANHANDO O JOGO FALTANDO 3 MINUTOS PRA ACABAR A PRORROGAÇÃO? COMO????????", escreveu Felipe.
Duas horas depois da postagem, Belle respondeu o ataque: "Esses 'fdp' são os mesmos que te fizeram gritar de alegria há 5 jogos atrás e que te ajudaram quando você estava na m**** em Paris, lembra? Você não respeita os profissionais que fizeram o que podiam pra levar esse hexa, que você certamente comemoraria. Vai procurar a sua turma!!!".
Neto ainda mandou uma indireta: "Não posso nem ficar puto e xingar a seleção que vem esposa de jogador me atacar publicamente. 200 milhões de pessoas revoltadas xingando, mas eu que sou o problema".
Mas Belle logo rebateu o youtuber. "Com mais de 3 mil comentários porque só o meu te incomodou? Internet è assim, fala o q quer ouve o que não quer. Isso vale para todos".
Depois da troca de "gentilezas", Belle postou que foi bloqueada por Felipe Neto no Twitter. "Se não aguenta, por que veio?", publicou a esposa do jogador.

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