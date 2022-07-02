Mulher de Éder Militão revela volta para casa de jogador e diz: 'Não estamos bem'

Karoline Lima, esposa do jogador Éder Militão, Crédito: Reprodução/Instagram/@karolinel

Karoline Lima, esposa do jogador Éder Militão, usou as redes sociais nesta sexta-feira (1), para contar que o zagueiro do Real Madrid voltou para casa depois de ter passado algumas semanas fora, inclusive, curtindo baladas em Miami, Estados Unidos. A influenciadora, que está na reta final da gestação da primeira filha do casal, Cecília, revelou que os dois conversaram e o jogador se arrependeu do "erro".

"Estou vendo vocês perguntando aqui: 'O marido voltou para casa?', 'Vocês conversaram, se largaram, separaram, se acertaram?'. Eu pensei assim, que ódio de grávida é para sempre, tá, meu lindo? Agora aguenta. Não estamos bem. Mas ele voltou para casa e agora temos Cecília chegando ao mundo. Temos outras coisas para pensarmos. Precisamos amadurecer e ver a nossa filha como primeiro lugar de tudo", começa Karoline nos stories do Instagram.

Ela ainda admitiu que a relação não está muito boa. "Fiquei brava pra caramba. Ainda estou brava. Pode ser um pouco de hormônio também, mas foi ele quem procurou. Queria deixar claro que isso [ter aceitado Éder de volta] foi por um bem maior: a nossa filha. Espero que tudo que aconteceu tenha servido de aprendizado para ele", destaca a modelo em sua casa na capital da Espanha, Madrid.