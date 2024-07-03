Morre Tetê Medina, de 'Água Viva' e 'Coração Alado', aos 84 anos

A atriz Tetê Medina - Reprodução Crédito: Reprodução

Morreu nesta quarta-feira a atriz e artista plástica Tetê Medina, conhecida por seus papéis em novelas como "Coração Alado", aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi revelada.

Mesmo antes do sucesso na televisão, Medina já era uma atriz premiada no teatro. Ela foi indicada três vezes como melhor atriz do prêmio Molière, um dos mais importantes, pelas peça "Hipólito", de 1986, e "Alice no País Divino Maravilhoso" e "As Moças", de 1970. Em 1972, finalmente ganhou o prêmio por sua atuação na peça "A China é Azul".

Nos anos 1970, estrelou em filmes como "A Casa Assassinada", "Os Inconfidentes" e "Eu Sou Vida, Não Sou Morte". Na década seguinte, ganhou espaço na TV Globo nas novelas "Água Viva", "Coração Alado" e "Transas e Caretas".