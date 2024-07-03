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Luto

Morre Tetê Medina, de 'Água Viva' e 'Coração Alado', aos 84 anos

Atriz venceu um prêmio Molière e concorreu a outros três antes de fazer sucesso nos anos 1980 com as novelas da TV Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 13:59

A atriz Tetê Medina
A atriz Tetê Medina - Reprodução Crédito: Reprodução
Morreu nesta quarta-feira a atriz e artista plástica Tetê Medina, conhecida por seus papéis em novelas como "Coração Alado", aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi revelada.
Mesmo antes do sucesso na televisão, Medina já era uma atriz premiada no teatro. Ela foi indicada três vezes como melhor atriz do prêmio Molière, um dos mais importantes, pelas peça "Hipólito", de 1986, e "Alice no País Divino Maravilhoso" e "As Moças", de 1970. Em 1972, finalmente ganhou o prêmio por sua atuação na peça "A China é Azul".
Nos anos 1970, estrelou em filmes como "A Casa Assassinada", "Os Inconfidentes" e "Eu Sou Vida, Não Sou Morte". Na década seguinte, ganhou espaço na TV Globo nas novelas "Água Viva", "Coração Alado" e "Transas e Caretas".
O corpo da atriz foi cremado na manhã desta quarta, no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.

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