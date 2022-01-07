Morre Sidney Poitier, primeiro ator negro a ganhar o Oscar

Morreu o ator americano Sidney Poitier, aos 94 anos, nas Bahamas. A causa da morte ainda não foi divulgada, conforme informado pelo jornal britânico "The Mirror", nesta sexta-feira (7).

Com uma carreira de mais de sete décadas, Poitier ganhou notoriedade ao se tornar o primeiro ator negro a ganhar um Oscar, o principal troféu de cinema do mundo. O artista recebeu o prêmio, na categoria de melhor ator, por "Uma Voz nas Sombras", em 1963.

Primeiro ator negro a vencer um Oscar, Sidney Poitier morreu nesta sexta (7) Crédito: CBS/Reprodução

Entre os filmes em que atuou, estão "Adivinhe Quem Vem para Jantar", de Stanley Kramer, "No Calor da Noite", de Norman Jewison, "O Chacal", de Michael Caton-Jones, e "O Sol Tornará a Brilhar", de Daniel Petrie.

A morte de Poiter foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Fred Mitchell, de acordo com o "The Mirror".