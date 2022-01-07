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Luto no cinema

Morre Sidney Poitier, primeiro ator negro a ganhar o Oscar

Causa da morte ainda não foi revelada; ator, de 94 anos, é conhecido por "Uma Voz nas Sombras"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 13:54

Morreu o ator americano Sidney Poitier, aos 94 anos, nas Bahamas. A causa da morte ainda não foi divulgada, conforme informado pelo jornal britânico "The Mirror", nesta sexta-feira (7).
Com uma carreira de mais de sete décadas, Poitier ganhou notoriedade ao se tornar o primeiro ator negro a ganhar um Oscar, o principal troféu de cinema do mundo. O artista recebeu o prêmio, na categoria de melhor ator, por "Uma Voz nas Sombras", em 1963.
Primeiro ator negro a vencer um Oscar, Sidney Poitier morreu nesta sexta (7)
Primeiro ator negro a vencer um Oscar, Sidney Poitier morreu nesta sexta (7) Crédito: CBS/Reprodução
Entre os filmes em que atuou, estão "Adivinhe Quem Vem para Jantar", de Stanley Kramer, "No Calor da Noite", de Norman Jewison, "O Chacal", de Michael Caton-Jones, e "O Sol Tornará a Brilhar", de Daniel Petrie.

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A morte de Poiter foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Fred Mitchell, de acordo com o "The Mirror".
O primeiro-ministro de Bahamas, Chester Cooper, prestou tributo a Poitier. "Entrei num conflito de sentimentos, de tristeza e celebração, quando descobri que Sidney Poitier tinha morrido. Me senti triste porque ele não estaria mais aqui para dizermos o quanto ele é importante, mas celebrei o tanto que ele fez para mostrar ao mundo que aqueles que têm as origens mais humildes podem mudar o mundo. Perdemos um ícone; um herói, um mentor, um guerreiro, um tesouro nacional."

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