Morre Philip Baker Hall, ator de 'Magnólia', 'Boogie Nights' e 'Seinfeld'

O ator americano Philip Baker Hall, que trabalhou em filmes como "O Show de Truman", "Magnólia" e "Boogie Nights", morreu no domingo (12) aos 90 anos.

Ele estava em sua casa, no estado americano da Califórnia, e morreu em decorrência de complicações de um enfisema, segundo afirmou sua filha Anna Ruth Hall ao jornal The New York Times.

Outro trabalho no qual o ator se destacou foi sua participação na clássica série "Seinfeld". Em um episódio de 1991, ele fez o tenente Bookman, um detetive que trabalhava para a Biblioteca Pública de Nova York perseguindo multas atrasadas por uma cópia de "Trópico de Câncer", de Henry Miller.

O ator Philip Baker Hall Crédito: Wikimedia/Reprodução

Ainda no domínio dos seriados, Hall atuou em "Modern Family", em que interpretou vizinho mal-humorado Walter, em "Segura a Onda", que, assim como "Seinfeld", foi produzida por Larry David, e em "West Wing: Nos Bastidores do Poder".

Entre outros trabalhos marcantes, Hall interpretou um detetive da CIA no filme vencedor do Oscar de Ben Affleck, "Argo", e também teve papéis em "Dogville", de Lars von Trier, e em "O Talentoso Ripley", de Anthony Minghella.

Em uma publicação de homenagem no Twitter, a conta oficial da série Seinfeld escreveu: "O grande Philip Baker Hall será para sempre lembrado pelos fãs de Seinfeld como o detetive durão da biblioteca, Mr. Bookman. Hall teve uma carreira longa e impressionante como um dos principais atores de Hollywood. Seu talento será valorizado".

The great Philip Baker Hall will forever be remembered by Seinfeld fans as the hard-nosed library detective, Mr. Bookman. Hall had a long and impressive career as one of Hollywood's top character actors. His talent will be cherished. pic.twitter.com/1x5mLyvro3 — Seinfeld (@SeinfeldTV) June 14, 2022

"Tenho um fascínio particular por atores de personagens, querendo transformá-los em atores principais", afirmou ao jornal Los Angeles Times o diretor Paul Thomas Anderson, com quem Hall trabalhou em "Boggie Nights", de 1997. "Eu vejo Philip Baker Hall e ele é apenas... um ator que eu amo. Não há mais ninguém com um rosto como aquele, ou uma voz como aquela."

Com um longo relacionamento profissional e de amizade, Hall e Anderson também trabalharam juntos em "Magnólia", filme de 1999 famoso por uma tempestade torrencial de sapos, em que Hall fez um apresentador de game show moribundo e mentalmente descontrolado, e em "Jogada de Risco", longa de 1996 protagonizado por Hall, que vive um jogador profissional aposentado tentando ajudar um jovem sem rumo.

"RIP [Descanse em paz] Philip Baker Hall. Um dos grandes. Foi um presente assistir você. Foi uma honra trabalhar com você em 'Zodíaco'. Bondade, generosidade, humildade e grande talento", escreveu o ator Mark Ruffalo, com quem Hall contracenou no filme de David Fincher lançado em 2007.

RIP Philip Baker Hall. One of the greats. It’s been a gift watching you. It was an honor working with you in Zodiac. Kindness, generosity, humility, and great talent.

https://t.co/EliSmerhiE — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 14, 2022

Nascido em 10 de setembro de 1931, no estado americano de Ohio, Philip Baker Hall foi tradutor e professor do Exército dos Estados Unidos antes de se tornar ator, o que só aconteceu quando ele tinha 30 anos.