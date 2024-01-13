Morre Peter Crombie, ator que viveu Joe Davola em 'Seinfeld', aos 71 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Peter Crombie morreu na última quarta-feira (10), anunciou sua ex-mulher, Nadine Kijner, nas redes sociais. Ele tinha 71 anos.
O intérprete ficou conhecido pelo papel de "Crazy" Joe Davola, homem que atormentava Jerry Seinfeld durante uma leva de episódios da quarta temporada da série protagonizada pelo artista.
Crombie também viveu o monstro do doutor Frankenstein na série "O Castelo de Frankenstein", de 1997. O ator teve ainda papéis pequenos em filmes como "Seven - Os Sete Crimes Capitais" e "Meu Cachorro Skip".
As causas da morte não foram divulgadas.