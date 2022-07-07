Luto

Morre Manny Charlton, guitarrista fundador do Nazareth, aos 80 anos

Informação foi compartilhada pelo neto do músico, mas causa da morte não foi citada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 12:15

Guitarrista Manny Charlton morreu aos 80 anos.
Guitarrista Manny Charlton morreu aos 80 anos. Crédito: Facebook/Manny Charlton
Manny Charlton, guitarrista fundador da banda escocesa de rock Nazareth e produtor das primeiras demos do Guns N' Roses, morreu nesta quarta-feira, 6, aos 80 anos.
A informação foi publicada pelo seu neto Jamie Charlton no Facebook. "Descanse em paz, avô", escreveu ele na publicação. A causa da morte não foi citada.
O músico, que nasceu na Espanha, foi o guitarrista, produtor e co-compositor do Nazareth desde sua formação em 1968 até 1990. Ele atuou em álbuns de grande sucesso da banda, como Razamanaz, de 1973, e Hair of the Dog, de 1975.
Em 1986, Manny foi convidado pelo vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose, para produzir o álbum de estreia da banda. Foram 25 músicas gravadas em um estúdio em Los Angeles, mas ele acabou desistindo do projeto por conta de compromissos com o Nazareth.
Após deixar o Nazareth, em 1990, Charlton lançou um álbum solo e fundou a Manny Charlton Band, que fez dois álbuns (Stonkin e Klone This) e separou em 2003.
Logo após, ele retomou carreira solo e seu último trabalho lançado foi Creme de la Creme, em 2018.

