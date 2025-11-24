Editorias do Site
Morre Ione Borges, conhecida pelo programa Mulheres, aos 73 anos

Ela apresentou a atração na TV Gazeta com Claudete Troiano. A informação foi confirmada pela Fundação Cásper Líbero

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:37

Ione Borges
Ione Borges, apresentadora do programa de tv "Mulheres em Desfile" da TV Gazeta Crédito: Folhapress

A apresentadora Ione Borges morreu nesta segunda-feira (24), aos 73 anos. A informação foi confirmada pela Fundação Cásper Líbero, que mantém a TV Gazeta, emissora na qual Borges trabalhou por mais de três décadas. A causa da morte não foi revelada.

"É com imenso pesar que a Fundação Cásper Líbero comunica o falecimento da apresentadora Ione Borges", disse a instituição, em nota. "Ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da TV Gazeta por décadas, Ione construiu um legado de profissionalismo e pioneirismo no segmento feminino e de variedades."

No canal, ela apresentou o programa Mulheres ao lado de Claudete Troiano, parceria que durou 16 anos, entre os anos 1980 e 1990. Troiano usou as redes sociais para lamentar a morte de Borges.

"Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas. Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade", escreveu ela, nas redes sociais.

"Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação."

Após deixar o programa Mulheres, em 1999, a apresentadora comandou um programa de entrevistas até 2002. Depois, apresentou o programa matutino Pra Você e, depois, o Manhã Gazeta, no qual voltou a repetir a parceria com Claudete Troiano. Em 2010, porém, Borges decidiu pedir demissão, afirmando que estava cansada da rotina de apresentadora e que queria se dedicar mais à família.

Ela, porém, voltou ocasionalmente a apresentar programas na TV Gazeta, como em 2014, quando substituiu Ronnie Von no comando do Todo Seu durante as férias do apresentador.

