Luto

Morre cantora Sol, que fez sucesso dos anos 1980 no Brasil e no Japão, aos 59

Artista famosa pelas participações em programas de TV como 'Silvio Santos' foi encontrada morta em seu apartamento

Morreu neste sábado (12), aos 59 anos, a cantora Sol, muito famosa nos anos 1980 pelas suas participações em programas de TV como "Clube do Bolinha" e "Silvio Santos". Sol foi encontrada morta em seu apartamento no Campo Limpo, na região sul de São Paulo, horas antes de um show beneficente que faria em Suzano, na região metropolitana.>

"Com imensa tristeza, informamos o falecimento da querida cantora Sol. Sua partida deixa um vazio enorme em nossos corações, mas também lembranças inesquecíveis de amor, alegria e generosidade", diz a postagem da equipe de Sol no seu Instagram, confirmando a morte, mas sem especificar a causa.>

Sandra Fátima do Valle Reis nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina, e também era advogada. Começou a fazer sucesso com a música ainda na adolescência, aos 16, com a faixa "Meu Gatinho", que já na década de 1980 a levou rivalizar com Gretchen nos palcos dos principais programas de auditório do país. Sol também fez carreira internacional, especialmente no Japão, onde morou por um tempo.>