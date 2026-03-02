Luto

Morre a sambista Adriana Araújo, aos 49 anos

Artista estava internada em coma após sofrer aneurisma cerebral; família pediu orações e falou em quadro 'gravíssimo e irreversível'

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:40

Morre a sambista Adriana Araújo, aos 49 anos Crédito: Reprodução Instagram @adrianaaraujooficiall / Leo Lara

A cantora Adriana Araújo, um dos principais nomes do samba de Minas Gerais, morreu hoje, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada no perfil oficial da artista.

Na noite deste sábado (28), Adriana passou mal em casa e foi levada a uma UPA após desmaiar. Depois dos primeiros atendimentos, foi transferida para o hospital para a realização de exames mais detalhados.

Segundo o comunicado, os resultados apontaram um aneurisma cerebral, que provocou uma hemorragia de grande extensão. Desde então, Adriana permanece internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos da equipe médica. Os médicos haviam informado que o estado de saúde de Adriana era gravíssimo e irreversível.

A família pediu respeito e sensibilidade neste momento. "Mesmo diante do diagnóstico médico, seguimos em oração, confiando que a decisão final pertence a Deus."

Este vídeo pode te interessar