Molejo nega boatos de que cantor Anderson Leonardo morreu

Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo Crédito: Reprodução/Instagram/@cantorandersonleonardo

O perfil oficial do Molejo no Instagram atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Anderson Leonardo e desmentiu boatos de morte do vocalista.

O grupo negou boatos de morte. "Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, pedimos por favor: MAIS RESPEITO!", diz a postagem.

Anderson desenvolveu um quadro de insuficiência renal. Ele está internado desde o dia 24 de março e, a princípio, estava tratando uma infecção bacteriana.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal", diz o boletim do hospital.