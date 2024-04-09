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Saúde

Molejo nega boatos de que cantor Anderson Leonardo morreu

Vocalista do grupo Molejo desenvolveu um quadro de insuficiência renal. Ele está internado no Rio desde o dia 24 de março
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 11:14

Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo
Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo Crédito: Reprodução/Instagram/@cantorandersonleonardo
O perfil oficial do Molejo no Instagram atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Anderson Leonardo e desmentiu boatos de morte do vocalista.
O grupo negou boatos de morte. "Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, pedimos por favor: MAIS RESPEITO!", diz a postagem.
Anderson desenvolveu um quadro de insuficiência renal. Ele está internado desde o dia 24 de março e, a princípio, estava tratando uma infecção bacteriana.
"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal", diz o boletim do hospital.
Os fãs desejaram melhoras ao cantor. "Que possa se recuperar muito bem, e voltar a fazer o que mais gosta, cantar. Deus abençoe", comentou um seguidor.

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