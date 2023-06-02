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Miss Venda Nova 2023 será eleita nesta sexta (2) em cerimônia gratuita

Nove candidatas disputam o título, que garante a primeira vaga no Miss Universo ES 2024. Saiba mais do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 12:10

Nove candidatas disputam o Miss Universo Venda Nova 2023
Nove candidatas disputam o Miss Universo Venda Nova 2023 Crédito: Wanda Ferrera/Divulgação
Nesta sexta-feira (2), o município de Venda Nova do Imigrante vai eleger sua miss. Nove candidatas disputam o o título numa cerimônia realizada no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, em Vila Betânea, a partir das 19h30, com entrada gratuita. A vencedora ganhará uma vaga no Miss Espírito Santo 2024, com data ainda a ser divulgada.
Com o tema "Mulheres Reais São Incríveis", a noite promete ser uma celebração das mulheres da comunidade. Uma novidade desta edição é que, diferentemente do regulamento anterior, foram aceitas inscrições de candidatas casadas, divorciadas ou com filhos. Essa mudança reflete um novo parâmetro seguido por concursos em todo o mundo a partir deste ano.
Ariani Lacerda, Eduarda Fabre Spadeto, Maria Clara da Silva Leite, Maria Eduarda Ebani Tidisco, Nicolly Soares Filgueiras, Quele Ferreira Rangel, Raiza Ester Nobre Galvão, Suiane Reinaldo Sossai e Thamiris Correia Rissi são as mulheres desfilarão para os jurados.
Cada uma fará três entradas em que serão avaliadas: uma com trajes de moda, a segunda com trajes de banho e, por último, as roupas de gala. Durante a apuração dos votos, a cantora Vanessa Nali irá se apresentar ao vivo.
Segundo Charles Souza, organizador do Miss Universo Espírito Santo, o evento de Venda Nova do Imigrante será o primeiro a definir uma candidata que deve concorrer à coroa de mulher mais bonita do Estado em 2024. "Nossa expectativa é seguir com as seletivas municipais. Queremos fazer a finalíssima do estadual no ano que vem com cerca de 30 candidatas".
O tema "Mulheres Reais São Incríveis" busca trazer à tona uma reflexão sobre a condição da mulher na sociedade moderna. O objetivo é enaltecer mulheres reais que desempenham múltiplos papéis em suas vidas, seja como profissionais, estudantes, mães, cuidadoras, empreendedoras, entre outros. Essas mulheres incríveis buscam ser a melhor versão de si mesmas, mesmo enfrentando desafios, e se mantêm belas no dia a dia.

SERVIÇO

  • MISS VENDA NOVA 2023
  • Quando: dia 02 de junho (sexta-feira)- 19h30
  • Onde: Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi (Vila Betânea)- Venda Nova
  • Show na apuração com Vanessa Nali
  • Entrada gratuita

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