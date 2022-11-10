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Millie Bobby Brown revela como conheceu o namorado, filho de Bon Jovi

A atriz de ‘Stranger Things’ e Jake Bongiovi assumiram o relacionamento em 2021
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 18:24

Millie Bobby Brown e o namorado Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown e o namorado Jake Bongiovi Crédito: Instagram/@milliebobbybrown
Millie Bobby Brown revelou como conheceu o namorado, Jake Bongiovi, em um vídeo divulgado nesta quarta, 9. O jovem de 20 anos é o terceiro filho do cantor Jon Bon Jovi, da banda Bon Jovi.
A atriz participou de um quadro da revista Wired no qual descobria quais eram as perguntas mais procuradas sobre si mesma na internet. Uma das frases questionava como ela e Jake se conheceram.
"Nós nos conhecemos no Instagram. O bom e velho Instagram. Fomos amigos por algum tempo e então... o que posso dizer?", brincou a artista.
Jake e Millie foram flagrados juntos pela primeira vez em junho de 2021, andando na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, mas só assumiram o relacionamento publicamente em novembro.
Desde então, o casal aparece frequentemente nas redes sociais com demonstrações de carinho. No dia 28 de outubro, Jake chegou a acompanhar a artista na première de filme Enola Holmes 2, da Netflix, no qual ela é protagonista.

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