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Queda de pressão

Miguel Falabella passa mal e interrompe apresentação de musical

O ator passou mal e precisou interromper o musical "Kiss Me, Kate - O Beijo da Megera" na noite da última sexta-feira (25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 14:52

O ator, apresentador e escritor Miguel Falabella
Miguel Falabella teve uma queda de pressão no meio do show Crédito: TV Globo/Reprodução
O ator Miguel Falabella passou mal e precisou interromper o musical "Kiss Me, Kate - O Beijo da Megera" na noite da última sexta-feira (25), no Teatro Villa Lobos em São Paulo.
O artista confirmou o caso em um vídeo em seu perfil de Instagram, no qual já garantiu estar melhor.
"Ontem eu realmente passei mal no espetáculo. Estava com febre, forcei a barra de fazer [o espetáculo]. Não devia ter feito", diz Falabella no vídeo. "Tive uma queda de pressão no meio do show, logo no início na verdade. Mas já estou bem, já fui medicado. Está tudo 100%."
O ator ainda garantiu que a peça deve continuar sendo encenada normalmente, sem remarcações, e diz no post que ele deve participar do espetáculo previsto para este sábado (26).
De acordo com a assessoria da peça, Falabella está gripado e tentou participar normalmente do espetáculo de sexta-feira.

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