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  • Filhos de MC Marcinho lamentam morte do pai: 'Obrigada pelos puxões de orelha'
Príncipe do funk

Filhos de MC Marcinho lamentam morte do pai: 'Obrigada pelos puxões de orelha'

Uma das filhas do cantor funkeiro se pronunciou sobre a morte do pai, neste sábado (26).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 14:40

Mc Marcinho
Mc Marcinho Crédito: Instagram/ @mcmarcinho
Uma das filhas do cantor MC Marcinho se pronunciou sobre a morte do pai, neste sábado (26). Por meio do Instagram, Marcelly Garcia postou uma foto ao lado do funkeiro e disse acreditar que agora ele está descansando e em um lugar melhor.
"Pai, não tenho palavras para descrever o que estou sentindo, eu te amo tanto, te amo para sempre. Obrigada pelos puxões de orelha, obrigada por todo o carinho e castigos. Você foi o melhor pai."
A jovem é fruto do casamento de 20 anos de Marcinho com Kelly Garcia, sua última esposa. O casal se separou em junho, três dias antes do funkeiro ser internado. O casal tem outro filho, Marcelo.
Marcio Garcia, filho do cantor com MC Cacau, também prestou homenagem ao pai. "Descanse em paz, meu eterno pai, 'Príncipe do Funk'. Você sempre será meu herói", escreveu acompanhado de uma foto dos dois juntos.

HOMENAGEM

Famosos como Anitta e Gilberto Gil lamentaram a perda e descreveram Marcinho como pioneiro. "Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs", escreveu Gil.
"MC Marcinho marcou para sempre o funk e a nossa música. Com seu talento, simplicidade e carisma, foi um dos precursores do funk melody e da popularização do ritmo no Brasil. Descanse em paz", escreveu Anitta.

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