Luto no funk: famosos lamentam morte de MC Marcinho

MC Marcinho: conhecido como o Príncipe do Funk, ele estava internado desde junho Crédito: Reprodução/Instagram/@mcmarcinho

Conhecido como o Príncipe do Funk, ele estava internado desde junho, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal. O cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado numa tentativa de estabilizar sua condição. Ele lidava com condições crônicas, incluindo diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada, há aproximadamente dez anos.

Inúmeros famosos lamentaram a morte do cantor, que deixa três filhos. Uma das primeiras a comentar a morte do funkeiro foi a amiga Tati Quebra Barraco. "Mais uma perda em menos de um mês, pra mim, pra gente e pro funk. Descanse em paz meu irmão, obrigada por tudo. Te amo Mc Marcinho".

A cantora Lexa disse que o funk está em luto. "Ontem ainda havia esperanças, mas hoje infelizmente a notícia mais triste chegou. Perdemos uma das maiores vozes do Funk. O Mc Marcinho sempre foi sensacional comigo e desejo pra toda a família dele muita força. O funk perde duas vozes gigantes em um curto período. Funk em luto".

Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, escreveu: "Meu irmão, ídolo, falei pra você algumas vezes o quanto você é importante pra minha formação musical. O quanto me inspirei em você pra ser quem eu sou hoje. Graças a você, vendo você cantar eu tive a coragem pra subir num palco pela primeira vez pra cantar um funk melody nos bailes, hoje canto em shows, pelo mundo a fora. Mas era você que eu imaginava ser no palco e queria fazer igual. Te imitava cantando o Rap do Solitário, Princesa e tantas outras. Anos depois os nossos caminhos se aproximaram e o sonho de moleque se realizou, cantar com você, pra você meu irmão. Obrigado por tudo, você é gigante!!! Descanse em paz meu príncipe".

A equipe do cantor Gilberto Gil disse que o falecimento do cantor é uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira.

Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs. #EquipeGil — Gilberto Gil (@gilbertogil) August 26, 2023

Marcelo D2 também homenageou o funkeiro.

Mc Marcinho marcou uma época, gente boa demais, ele é um pilar do funk carioca e da música Brasileira… que descanse em paz — Marcelo D2 (@Marcelodedois) August 26, 2023

O perfil do Flamengo no Twitter também lamentou a morte do seu torcedor rubro-negro.