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Intolerância religiosa

Larissa Manoela, noivo e Silvana Taques são intimados a prestar depoimento

Eles foram intimados a prestar depoimento na investigação no caso em que a mãe da atriz é acusada de praticar crime de intolerância religiosa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 14:04

Larissa Manoela ao lado da mãe, Silvana
Silvana Taques : mãe da atriz Larissa Manoela será investigada por alegações de intolerância religiosa Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
Larissa Manoela, André Luiz Frambach e Silvana Taques foram intimados a prestar depoimento na investigação no caso em que a mãe da atriz é acusada de praticar crime de intolerância religiosa.
Em nota à imprensa, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) confirmou, neste sábado, 26, a intimação dos envolvidos, mas não deu mais informações sobre as datas. "Os envolvidos foram intimados a prestar depoimento. As datas só serão informadas após a confirmação das partes. A investigação está em andamento para apurar os fatos".
Por meio de sua assessoria de imprensa, a atriz Larissa Manoela disse que não fará comentários sobre o assunto. Não conseguimos contato com a assessoria de Silvana Taques até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

ENTENDA O CASO

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro iniciou uma investigação envolvendo Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, por alegações de intolerância religiosa. A denúncia foi formalizada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado, e a acusação se baseia na Lei 7.716/1989, que aborda o racismo religioso.
A investigação surge em um contexto de tensões públicas entre Larissa Manoela e seus pais, relacionadas a questões financeiras. Uma conversa divulgada ao público trouxe à luz comentários de Silvana sobre a religião da família do noivo de Larissa. Caso a investigação confirme a veracidade das acusações, Silvana Taques poderá enfrentar sanções legais, incluindo multa e reclusão de até três anos.

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