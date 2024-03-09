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Meghan Markle diz que se afastou das redes por causa dos haters: 'Não é só calúnia, é crueldade'

Duquesa de Sussex desabafa sobre os ataques de ódio durante a participação de uma conferência sobre mulheres
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2024 às 09:35

Meghan Markle nega presente de Natal pedido pelo filho mais velho
Meghan Markle Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Meghan Markle participou de uma conferência sobre mulheres nesta sexta-feira (8), no Texas, Estados Unidos, e contou que anda afastada da mídia e, principalmente, das redes sociais há quase cinco anos. A Duquesa de Sussex disse que decidiu ficar mais reclusa após sofrer ataques de ódio durante a gravidez de Archie, de quatro anos, e também de Lilibeth, de dois, filhos do seu casamento com o príncipe Harry.
"A maior parte do bullying e do abuso que sofri nas redes sociais e on-line ocorreu quando estava grávida de Archie e Lilibeth, e com os dois ainda recém-nascidos", disse ela no início de sua apresentação no painel "Quebrando Barreiras, Moldando Narrativas: Como as Mulheres são Protagonistas Dentro e Fora das Telas" com outras atrizes e uma socióloga.
Príncipe Harry e Meghan Markle no Global Citizen Live em 2021
Príncipe Harry e Meghan Markle no Global Citizen Live em 2021 Crédito: Reuters/Folhapress
Meghan reconheceu que ficar fora das redes lhe trouxe um melhor bem-estar e também questionou os motivos que levam os haters a atacarem pessoas de forma gratuita. "Não é só calúnia, é crueldade". Ela reclamou que muitas mulheres falam mal uma das outras na internet. "Não consigo entender".
Em seguida, ela apontou para o marido Harry, que estava na plateia, e disse: "Tenho a sorte de, entre os privilégios que tenho na minha vida, ter um parceiro incrível. O meu marido é um pai muito prático e um grande apoiador de mim e de minha família. Não levo isso como algo garantido. Isso é uma verdadeira bênção. Mas muitas pessoas não têm o mesmo nível de apoio", concluiu a atriz de série Suits.

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