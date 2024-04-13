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Novidade no streaming

Meghan Markle apresentará programa na Netflix com culinária e jardinagem

A equipe da Duquesa de Sussex afirma que a atração "celebrará as alegrias da culinária, jardinagem, entretenimento e amizade"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 12:19

Meghan Markle e o príncipe Harry
Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Meghan Markle comandará um novo programa da Netflix, segundo informações divulgadas pela Vogue americana nesta sexta-feira (12). A equipe da Duquesa de Sussex afirma que a atração, ainda sem título, "celebrará as alegrias da culinária, jardinagem, entretenimento e amizade".
Segundo o comunicado, o programa terá a direção de Michael Steed, conhecido por "The Mind of a Chef", "Anthony Bourdain: Parts Unknown" e "O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman".
Em março, Markle anunciou nas redes sociais sua nova empresa, a American Riviera Orchard. No pedido de patente do negócio, foram listadas bem e serviços como objetos de decoração, livros de receitas, têxteis, e alguns alimentos como geleias, marmeladas e conservas de frutas. Conforme a publicação, a intenção é construir um novo império baseado em seu estilo de vida.
O Príncipe Harry também será presença constante na sede da Netflix. Ao lado da mulher, ele vai trabalhar em um programa de não ficção sobre o Campeonato de Polo US Open em Wellington, no estado americano da Flórida.
"Conhecida principalmente por sua estética e cena social, a série vai revelar a garra e paixão do esporte, capturando os jogadores e tudo o que é necessário para competir no mais alto nível", dizia a divulgação. O produtor é Milos Balac, mais conhecido por "Welcome to Wrexham", uma série da FX que segue o clube de futebol galês Wrexham A.F.C.

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