Influenciadora

Maya Massafera se surpreende ao calcular ter mais de R$ 1 milhão em perucas de luxo

Ela surpreendeu seus seguidores ao revelar o valor impressionante de sua coleção de laces, perucas de luxo que costuma usar em produções, eventos e aparições públicas

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:30

Maya Massafera em Cannes Crédito: Divulgação

A influenciadora Maya Massafera, 45, surpreendeu seus seguidores ao revelar o valor impressionante de sua coleção de laces, perucas de luxo que costuma usar em produções, eventos e aparições públicas. Em um vídeo recente, ela mostrou parte do acervo e admitiu ter ficado surpresa ao calcular o montante acumulado ao longo dos anos.

"Gente, eu estou aqui separando minhas laces e fiquei chocada. Seguinte: eu estava contando, eu tenho mais de 60 laces", contou. "Aqui tem mais de R$ 1 milhão em laces. Se eu tivesse pago, né? Em dinheiro eu não paguei, deixando bem claro", completou.

Maya, que mudou permanentemente a cor dos olhos de castanho para azuis em uma cirurgia feita na França em junho, explicou que a maior parte das peças foi criada por Carlos Cirqueira, conhecido como Carlos Laces, um dos principais lace stylists do país e parceiro de longa data da apresentadora. "O Carlos me dá descontos, e umas custam mais, outras menos. Ele tem laces até de R$ 100 mil. A gente fez trocas em algumas, outras eu paguei", detalhou.

Este vídeo pode te interessar