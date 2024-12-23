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Em Brasília

Matuê aparece em vídeo quebrando camarim, produção responde e web critica

Vídeos do cantor destruindo um camarim no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foram publicados na rede social
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 15:55

O trapper Matuê
Matuê aparece em vídeo quebrando camarim Crédito: Reprodução/Instagram
Matuê se tornou um dos nomes mais comentados na madrugada desta segunda-feira, 23, após vídeos do cantor destruindo um camarim no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, serem publicados.
Os registros que circulam no X (antigo Twitter) mostram o rapper quebrando estruturas do camarim e jogando bebidas e comidas em outros membros de sua equipe. O episódio aconteceu no festival 30PRAUM, organizado pela equipe do próprio cantor.
Após a repercussão do vídeo, internautas opinaram sobre a atitude de Matuê. "Ainda tem gente que chama isso de artista e aplaude, olha o nível de quinta série do cara, um péssimo exemplo", criticou um. "Existe um contexto? Ou ele é só um otário?", questionou outro.
Pedro Siqueira, diretor de projetos da produtora, saiu em defesa do cantor. "A produtora do evento é a 30. O Matuê era dono do evento. Foi a nossa última entrega do ano, um ano marcado por muito trabalho, muita entrega, muita dedicação e muito sucesso. Isso daí é uma brincadeira, uma comemoração de um time que merece."
"Não importa se é dono disso ou aquilo. Esse cara só mostrou que é um grande de um babaca tendo uma atitude mais babaca ainda. E eu era fã", disse uma internauta. "De certo só vai dar mais trabalho para a equipe de limpeza, e em pleno fim de ano. Mas gente sem noção é assim mesmo", escreveu outra.

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