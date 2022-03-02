Matthew McConaughey desmente médico que falou ter feito transplante capilar

O ator Matthew McConaughey durante partida de futebol no Texas (EUA) Crédito: Reuters/Folhapress

O ator Matthew McConaughey, 52, desmentiu um renomado cirurgião de Hollywood que disse em congressos médicos que ele fez transplante capilar. Ele afirmou que seus cabelos -que tiveram uma queda significativa na década de 90- cresceram com a ajuda de uma produto especial que ele usa até hoje.

Em seu livro de memórias "Greenlights " e uma entrevista recente ao site LADbible, McConaughey disse que começou a raspar a cabeça há muitos anos porque a queda de cabelo era muito severa, mas conseguiu reverter o problema.

"Como voltou a crescer? Isso é um grande mistério", disse McConaughey ao site, acrescentando que esfregava uma "pomada tópica" em seu couro cabeludo uma vez por dia.

"Eu sou muito comprometido, sou completamente comprometido. Nunca fiz nada, sempre foi trabalho manual. O que posso dizer é que ele voltou. Tenho mais cabelo hoje do que em 1999", insistiu o ator.

McConaughey contou que depois que seu cabelo cresceu novamente as pessoas começaram a pensar que ele havia feito o transplante porque um cirurgião começou a falar que fez a cirurgia e que o ator pagou muito dinheiro para recuperar os fios.

O ator falou ainda que encontrou outro médico em Beverly Hills que revelou que o cirurgião estava falando do transplante capilar em convenções. Ele disse ainda que o médico, que conheceu em Los Angeles, até pediu para inspecionar seu cabelo para ver o crescimento natural.

"Ele disse: 'Posso apenas olhar para o seu cabelo? Posso apenas sentir e ver?'", lembrou McConaughey. "Eu disse 'Sim, cara', ele disse, 'Você não tem transplantes'. Eu disse: 'Foi o que eu disse, claro que não'", afirma o ator, que acrescentou que o médico mal podia esperar para denunciar o cirurgião na próxima convenção.