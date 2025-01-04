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Matheus Nachtergaele diz ter passado por crise com idade

De volta aos cinemas como João Grilho em "O Auto da Compadecida 2", Matheus Nachtergaele comemorou a chegada dos 57 anos na sexta-feira (3)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 13:46

‘O Auto da Compadecida 2’ conta novas aventuras da dupla Chicó e João Grilo (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)
‘O Auto da Compadecida 2’ conta novas aventuras da dupla Chicó e João Grilo Crédito: Imagem: Reprodução digital | H2O Films
De volta aos cinemas como João Grilho em "O Auto da Compadecida 2", Matheus Nachtergaele comemorou a chegada dos 57 anos na sexta-feira (3).
Mas o ator diz que acaba de fazer as pazes com a própria idade, após passar por uma crise com o envelhecimento com destaque para a chegada de novas dores pelo corpo.
Lá pelos 50, senti o baque da idade e tomei um susto. Envelhecer dói. Dói o corpo. A sabedoria acumulada não responde à altura dessa dor. Com o tempo, você vai tendo limitações físicas, e, obviamente, vai dando espaço para reflexões bonitas. No meu caso, fiz um pacto pela vida que eu não tinha na minha juventude. Fazia muito braço de ferro com a morte.detalhou ele em entrevista ao jornal Extra
O passar dos anos também representou uma mudança de hábitos para o ator, que hoje é menos "baladeiro". "Eu trabalhava muito e era boêmio demais. Agora, estou totalmente caseiro, bonzinho, gente boa e quietinho. Faz uns 12 anos que parei de beber. Como consequência, parei de sair à noite e farrear. neste sábado (4), festa pra mim tem que ter música boa para eu dançar", afirma.

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