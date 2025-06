Bombando

Marisa Maiô: conheça a apresentadora de IA que viralizou na internet

Personagem criada com inteligência artificial satiriza programas de auditório e já estrelou até campanha publicitária

Marisa Maiô, a apresentadora de maiô preto que se tornou sensação nas redes sociais na última semana, é obra de inteligência artificial - e o resultado viral tem dado o que falar. Criada por Raony Phillips, ator e ilustrador carioca, ela utiliza o modelo Veo 3, do Google, para protagonizar um "programa de auditório" fictício que mistura humor ácido e absurdos com uma estética nostálgica que remete a atrações da TV tradicional brasileira. >

Esse tipo de humor irreverente, com piadas rápidas e situações cômicas inusitadas chamou atenção até do Fantástico, neste último domingo (8). Em vídeos curtos - que já acumularam mais de 1,6 milhões de visualizações no X e Instagram - Marisa solta frases cômicas como: “Médica, qual o segredo para não ter mais espinhas?”, “É só parar de ter!”, “Essa foi a inútil da médica!”. >