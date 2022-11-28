Marido de Perlla, Patrick Abrahão é flagrado com celular na cadeia

Perlla e Patrick Abrahão Crédito: Reprodução @perlla

Preso desde 19 de outubro, o marido da cantora Perlla foi flagrado com um celular e um carregador. Patrick Abrahão está preso sob a acusação de envolvimento em pirâmide financeira.

De acordo com o jornal O Dia, o empresário admitiu que os equipamentos eram dele e ele foi encaminhado para isolamento, no sábado (26).

Na operação de revista no presídio Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, outros quatro aparelhos e cinco carregadores foram apreendidos. Os materiais apreendidos foram encaminhados à 34ª DP (Bangu).