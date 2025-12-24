Ação foi arquivada

Mariah Carey será indenizada após acusação de plágio em música de Natal

Mariah Carey, 56, conquistou uma nova vitória na Justiça dos Estados Unidos no processo envolvendo o hit "I Want for Christmas Is You"

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:38

Mariah Carey será indenizada após ter sido acusada de plágio Crédito: Reprodução/Instagram

Mariah Carey, 56, conquistou uma nova vitória na Justiça dos Estados Unidos no processo envolvendo o hit "I Want for Christmas Is You". De acordo com o TMZ, a cantora será indenizada após ter sido acusada de plágio.

Mariah Carey receberá US$ 92.303,20 depois que os compositores Andy Stone e Troy Powers, integrantes da banda Vince Vance & The Valiants, a acusaram de copiar uma música lançada por eles em 1989. A dupla pedia uma indenização de cerca de US$ 20 milhões, mas a ação foi arquivada pela Justiça em março deste ano.

Em uma nova decisão, o juiz concluiu que a acusação não tinha fundamento legal e determinou o pagamento de reparação à cantora. Stone e Powers alegavam semelhanças na letra, na melodia e no conceito geral das duas canções. Segundo eles, após a música da banda entrar nas paradas da Billboard, em 1993, Mariah Carey teria se apropriado da obra.

"I Want for Christmas Is You" faz parte do álbum Merry Christmas, lançado em 1994. A obra se consolidou como um dos maiores fenômenos pop do período natalino, retornando ao topo das paradas a cada fim de ano.

A decisão favorável chega no mesmo momento em que Mariah Carey comemora a marca de 100 semanas no topo da Billboard Hot 100. Ao todo, 19 faixas da artista alcançaram o primeiro lugar, entre elas "Vision of Love" (1990), "Always Be My Baby" (1996), "We Belong Together" (2005) e "Touch My Body" (2008).

Para celebrar o feito, a cantora comemorou nas redes sociais ao publicar uma foto em que aparece com balões em formato do número "100".

