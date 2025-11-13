Retomada

Maria Gladys retoma a carreira em filme de terror após fase difícil

Atriz interpreta síndica em 'Privadas de Suas Vidas', trama que mistura humor e horror sobre cotidiano dos condomínios

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:59

Em 'Privadas de Suas Vidas', atriz é Marluce, personagem que enfrenta uma maldição em um prédio - Reprodução/Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@privadasdesuasvidas/@rodrigopetrella_

Depois de um período turbulento, marcado por desaparecimento e conflitos familiares, Maria Gladys, 85, está de volta ao trabalho. A atriz retoma sua carreira no cinema com um papel inusitado: ela viverá uma síndica em um filme de terror.

A produção, intitulada "Privadas de Suas Vidas", tem direção de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner, e foi rodada no ano passado. No elenco, nomes como Marco Pigossi, Benjamin Damini, Otávio Muller, Miguel Navarro, Chandelly Braz, Olívia Torres, Martha Nowill, Fábio Marx e Regina Braga, entre outros dividem cena com Gladys.

Na trama, a atriz interpreta Marluce, a síndica de um prédio que se torna o centro de uma estranha maldição envolvendo vasos sanitários. Na história, Malu (vivida por Martha Nowill) enfrenta constantes conflitos com Gênesis, seu filhe adolescente não-binárie. Sob pressão financeira, ela aceita organizar o chá revelação de uma vizinha influenciadora e, sem perceber, acaba despertando uma maldição que transforma as privadas do edifício em instrumentos assassinos. Com humor ácido e elementos de horror, o filme promete ser uma sátira ousada da vida em condomínio.

O projeto marca o retorno de Maria Gladys às telas após um período afastada dos holofotes. Conhecida por papéisem produções como "Vale Tudo" e "Paraíso Tropical", a atriz volta em um gênero pouco explorado em sua trajetória. Ainda não há previsão de estreia de "Privadas de Suas Vidas".

Recentemente, Maria Gladys foi vista por fãs almoçando em um bar no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. É a primeira aparição pública da atriz desde abril, quando uma de suas filhas, Maria Thereza Mello isse que ela estaria "na rua, confusa e sem dinheiro". Ela també alegou dificuldades financeiras de toda a família.

Posteriormente, Gladys concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, e contou que "gasta mais do que tem para viver bem", e que não economizou dinheiro durante a vida. Ela também desmentiu os boatos de que sua neta, Mia Goth, teria oferecido ajuda para levá-la a Londres: "Ela não me ligou, não mandou nada. Não estou sabendo de ajuda nenhuma e, sinceramente, nem quero saber dessas fofocas", Mia é filha de Rachel, uma das três filhas de Maria Gladys. Além de Rachel e Maria Thereza, Maria Gladys é mãe de Gleyson

Mia Goth começou carreira no cinema aos 19, ao participar do filme "Ninfomaníaca" (2013), de Lars Von Trier. Ela é protagonista de alguns dos títulos mais aclamados do terror dos dias atuais, como "X - A Marca da Morte" e "Pearl", antecessores de "MaXXXine" e "Piscina Infinita", "Suspiria" e "Marrowbone". A tia da atriz britânica a criticou por pouco ajudar em relação a qualquer coisa que envolva a avó.

