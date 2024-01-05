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Televisão

Mari Palma apresentará grandes premiações internacionais pela CNN Brasil

A jornalista estará à frente de eventos como Globo de Ouro, Emmy, Oscar e Grammy
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 08:36

Mari Palma apresentará grandes premiações internacionais
Mari Palma apresentará grandes premiações internacionais Crédito: Ronny Santos/Folhapress
A jornalista e apresentadora Mari Palma fará a cobertura de grandes eventos do entretenimento mundial em 2024 dentro da faixa CNN Pop, da CNN Brasil. A estreia será com a 81ª edição do Globo de Ouro, uma das principais premiações do cinema mundial, que ocorre no domingo, dia 7 de janeiro.
Dos estúdios da emissora em São Paulo, Mari acompanhará as principais cerimônias não só do cinema, mas também da música e do streaming. Por isso, já estão na lista de coberturas o Critics Choice Awards (14/1), o Emmy (15/1), o Grammy (4/2) e o Oscar (10/3).
A ideia é que Mari, além das informações sobre os premiados, traga notícias de bastidores e, de maneira descontraída, apresente suas listas de favoritos e comente o looks dos famosos.
De acordo com a CNN Brasil, a participação de Mari Palma na cobertura desses eventos é apenas uma parte dos planos que a emissora tem para a apresentadora em 2024.

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