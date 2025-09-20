Saúde

Marcelo Faria revela diagnóstico de herpes zóster

O ator usou o Instagram, na quinta-feira (18/9), para falar sobre a doença e convocar os fãs para uma consulta pública sobre a vacina

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10:01

Marcelo Faria revela diagnóstico de herpes zóster Crédito: Reprodução Instagram @celofaria

Marcelo Faria, 53, revelou que recebeu diagnostico de herpes zóster, uma infecção viral que acontece devido à reativação do vírus varicela zóster  o mesmo que causa a catapora. Para ajudar quem sofre com o problema, ele está em campanha para vacinação contra a doença no SUS.

O ator compartilhou vídeo nas redes sociais para incentivar as pessoas que sofrem com herpes zóster para irem participar de uma consulta pública sobre a doença. A meta é que a vacina contra a infecção seja disponibilizada no SUS.

"Vim compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi na pele. Eu tive o herpes zóster. Foi inesperado. Foi doloroso e me marcou bastante. Nesse momento está aberta uma consulta pública para avaliar a possibilidade da incorporação da vacina contra o herpes zóster no sistema único de saúde, o SUS. Consulta pública é um espaço aberto para qualquer pessoa participar, dar sua opinião e contar a sua experiência", disse Marcelo Faria.

Assim, o artista dividiu com os seguidores um passo a passo para participar da consulta. Ele detalhou que descobriu a doença após dor intensa no corpo.

"nesta sexta-feira (19), a análise em andamento é sobre a possibilidade da vacina ser oferecida no SUS para pessoas com mais de 80 anos e para adultos imunocomprometidos. No meu caso, eu tive logo ao completar 50 anos de idade. Foi uma dor intensa. Eu descobri na prática mesmo como que essa doença pode impactar na nossa vida. E muita gente por aí também pode estar correndo esse risco", concluiu.

