Como vacina para herpes-zóster virou esperança contra a demência

Um importante estudo publicado na prestigiosa revista Nature em fevereiro passado, sob a liderança do professor Pascal Geldsetzer da Universidade de Stanford, chamou a atenção do mundo da ciência. Usando conhecimento prévio de outros estudos de que os vírus de herpes neurotrópicos podem ter um importante papel no desenvolvimento de perda cognitiva.

Os pesquisadores desenvolveram um experimento natural: a vacina de herpes-zóster foi introduzida no País de Gales no dia 1º de setembro de 2013, para todos os idosos entre 70 e 79 anos de idade, na época considerado o grupo que mais se beneficiaria para uso em toda a população idosa.

Os galeses nascidos antes de 2 de setembro de 1933 (80 anos completos ou mais na época) não estavam elegíveis para receber a vacina. Dessa forma, os pesquisadores analisaram os dados médicos de mais de 280 mil idosos, no poderoso e robusto sistema de saúde britânico, o NHS.

Os autores conseguem excluir quaisquer fatores de confusão, mostrando que a vacina interferiu apenas na incidência de zoster e de demência. Os autores observaram ainda que, em um período de 9 anos, pelo menos uma morte em 20 foi evitada pelo simples fato de o idoso estar elegível para receber a vacina de zoster.