Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Mais próximo de Lula, SBT grava entrevista com presidente para estreia de César Filho
Televisão

Mais próximo de Lula, SBT grava entrevista com presidente para estreia de César Filho

Conversa vai ao ar no SBT Brasil, que será relançado na programação a partir desta segunda-feira (11)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 14:27

Presidente Lula grava entrevista com jornalista César Filho para o SBT
Presidente Lula grava entrevista com jornalista César Filho para o SBT Crédito: Reuters/SBT
O SBT gravou nesta segunda-feira (11) uma entrevista com presidente Lula. A conversa foi comandada por César Filho, novo âncora do SBT Brasil, principal telejornal da emissora de Silvio Santos e será exibida ainda nesta segunda.
O telejornal será relançado com uma nova roupagem a partir dessa semana, em um estilo mais informal e sem o uso de bancada, algo que jamais aconteceu em telejornais de horário nobre da televisão brasileira.
A gravação também sela uma aproximação cada vez mais do SBT com o atual governo Lula. Em julho do ano passado, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, e Patrícia Abravanel, apresentadora, se encontraram com o presidente.
Ambas são filhas de Silvio Santos, dono da emissora, e que está mais afastado das decisões da empresa atualmente. Hoje, nos bastidores, a relação do SBT com Lula é considerada cordial e respeitosa entre as duas partes.
Outro fato que chama a atenção é que no governo Jair Bolsonaro (2019-2022), como lembrou o colunista Maurício Stycer, César Filho fez publicidades para o tratamento precoce da Covid-19, no início do auge da pandemia, em abril de 2020.
César também chegou a demonstrar apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022 em suas redes sociais.
Durante o antigo governo, o SBT chegou a reduzir uma edição do SBT Brasil em 2021 para exibir um discurso de Bolsonaro, o que causou revolta na época entre jornalistas. Fábio Faria (PP-RN), marido de Patrícia, foi ministro das Comunicações durante o mandato de Bolsonaro.
Procurado pelo F5, o SBT confirma a entrevista com Lula feita por César Filho.

Veja Também

'Infiel' no 'BBB 24': Boninho acorda brothers com música de Marília Mendonça

Marcos Mion lembra quando apareceu pelado na TV antes de John Cena no Oscar

Raquele fala sobre Convento da Penha para Yasmin Brunet e Giovanna no 'BBB 24'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SBT Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados