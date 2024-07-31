  Maiara e Maraisa explicam por que não estarão em tributo a Marília Mendonça
Tributo

Maiara e Maraisa explicam por que não estarão em tributo a Marília Mendonça

'Ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco é algo acima do suportável para nós', dizem as cantoras
Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 15:53

Último projeto lançado por Marília em vida foi parceria com a dupla Maiara e Maraísa Crédito: Divulgação
Quando o Spotify anunciou nesta terça-feira (30) os artistas que vão participar de seu tributo a Marília Mendonça, o público estranhou a ausência de Maiara e Maraisa, dupla que sempre foi muito próxima à cantora antes de sua morte em 2021, em um acidente de avião, e participou de seu último projeto em vida. Após especulações, as cantoras se pronunciaram em uma nota enviada à imprensa.
"Tem muita gente questionando nossa ausência no 'This Is Marília Mendonça'. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour 'Festa das Patroas', foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Alliianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas", elas escreveram.
"Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta, ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio."
"This Is Marília Mendonça" será, segundo o Spotify, seu maior evento até hoje em todo o mundo, e vai contar com Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos, and Zé Neto e Cristiano. O evento acontece no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 5 de outubro.

