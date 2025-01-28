Mãe que tornou filha famosa em meme diz se sentir culpada Crédito: Reprodução | Instagram | @chloeclem

Há 11 anos, Katie Chem resolveu gravar a reação das filhas enquanto dava notícia de que a família não estava a caminho da escola, mas sim de um passeio na Disney. A olhadela desconfiada que Chloe Chem, então com dois anos, exibiu para a câmera se tornou um dos grandes memes da internet e é compartilhado até hoje.

"Sinto uma culpa terrível. As pessoas vinham até ela, eram malucas. Tiravam fotos dela", afirmou Katie em entrevista à revista americana People sobre aquela época. Dias depois da postagem, um print do rosto da menina começou a circular extensivamente nas redes sociais.

A viralização também trouxe uma mudança no estilo de vida. Ela e o marido receberam ofertas para patrocínio de empresas, venda de imagens NFT e viagens. De acordo com ela, as experiências mais marcantes da família foram no Brasil, durante viagens quando Chloe tinha 4 e 6 anos.

"A América do Sul é obcecada por Chloe. Ela é muito famosa no Brasil, e tinha outdoors por toda a cidade de São Paulo", relembrou. "Dez anos atrás, éramos muito pobres. Aquele dinheiro nos ajudou a sobreviver por uma década. Cada grama do dinheiro, além de economizá-lo e guardá-lo, estava nos ajudando a passar pela vida. Aluguel, contas, comida."

Hoje, a família já não posta com frequência no YouTube porque Chloe já tem 14 anos e não se anima com as gravações.

"No começo, foi muito divertido... Você simplesmente entra nesse trem e diz sim para tudo. Não incluí o consentimento dos meus filhos no começo", falou. Enquanto eles cresciam, o entusiasmo diminuía.