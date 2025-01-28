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"Sinto uma culpa terrível"

Mãe que tornou filha famosa em meme diz se sentir culpada

A expressão desconfiada no rosto da filha de Katie Chem viralizou e se tornou um dos grandes memes da internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 14:07

Mãe que tornou filha famosa em meme diz se sentir culpada
Mãe que tornou filha famosa em meme diz se sentir culpada Crédito: Reprodução | Instagram | @chloeclem
Há 11 anos, Katie Chem resolveu gravar a reação das filhas enquanto dava notícia de que a família não estava a caminho da escola, mas sim de um passeio na Disney. A olhadela desconfiada que Chloe Chem, então com dois anos, exibiu para a câmera se tornou um dos grandes memes da internet e é compartilhado até hoje.
"Sinto uma culpa terrível. As pessoas vinham até ela, eram malucas. Tiravam fotos dela", afirmou Katie em entrevista à revista americana People sobre aquela época. Dias depois da postagem, um print do rosto da menina começou a circular extensivamente nas redes sociais.
A viralização também trouxe uma mudança no estilo de vida. Ela e o marido receberam ofertas para patrocínio de empresas, venda de imagens NFT e viagens. De acordo com ela, as experiências mais marcantes da família foram no Brasil, durante viagens quando Chloe tinha 4 e 6 anos.
"A América do Sul é obcecada por Chloe. Ela é muito famosa no Brasil, e tinha outdoors por toda a cidade de São Paulo", relembrou. "Dez anos atrás, éramos muito pobres. Aquele dinheiro nos ajudou a sobreviver por uma década. Cada grama do dinheiro, além de economizá-lo e guardá-lo, estava nos ajudando a passar pela vida. Aluguel, contas, comida."
Hoje, a família já não posta com frequência no YouTube porque Chloe já tem 14 anos e não se anima com as gravações.
"No começo, foi muito divertido... Você simplesmente entra nesse trem e diz sim para tudo. Não incluí o consentimento dos meus filhos no começo", falou. Enquanto eles cresciam, o entusiasmo diminuía.
"Falava constantemente com eles. 'Vocês não querem mais fazer isso?'. E eles falaram que sim, então tudo bem. Foi uma decisão em família."

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