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Documentário

Mãe de Gugu relembra última conversa com filho: 'Estava adivinhando'

Maria do Céu, 95, mãe de Gugu Liberato, recordou detalhes de sua última conversa com o filho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 09:05

Briga pela herança de Gugu Liberato continua dividindo sua família
O documentário sobre Gugu Liberato reuniu depoimentos de vários familiares Crédito: Reprodução
Maria do Céu, 95, mãe de Gugu Liberato, recordou detalhes de sua última conversa com o filho. A mãe do apresentador disse ter sentido algo diferente nesse momento.
"Naquele dia [da viagem], ele ficou mais de três horas no meu quarto conversando comigo. E ele não costumava ficar tanto tempo assim", disse ela em entrevista ao documentário "Gugu - Simples Assim", divulgado nesta semana.
A troca de afeto entre mãe e filho chamou a atenção de Maria do Céu. "Quando ele ia embora, me beijou e, antes de sair, eu o chamei para dar mais um beijo. Parece que eu estava adivinhando, e ele também", lembrou.
"Era como se dissesse: 'Eu não vou voltar'", disse Maria do Céu, mãe de Gugu.
O documentário reuniu depoimentos de vários familiares, como os filhos de Gugu, que também recordaram suas últimas lembranças. "Quando ele chegou, abraçou a gente e eu disse: 'Pai, que bom que você chegou de viagem'", contou Sofia, uma das filhas gêmeas do apresentador.
A produção da plataforma PlayPlus presta homenagem a Gugu 5 anos após a sua morte. O comunicador faleceu em 22 de novembro de 2019, aos 60 anos, após cair de uma altura de 4 metros de altura no sótão de sua casa na Flórida, nos Estados Unidos.

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