Mãe de Gugu relembra última conversa com filho: 'Estava adivinhando'

O documentário sobre Gugu Liberato reuniu depoimentos de vários familiares Crédito: Reprodução

Maria do Céu, 95, mãe de Gugu Liberato, recordou detalhes de sua última conversa com o filho. A mãe do apresentador disse ter sentido algo diferente nesse momento.

"Naquele dia [da viagem], ele ficou mais de três horas no meu quarto conversando comigo. E ele não costumava ficar tanto tempo assim", disse ela em entrevista ao documentário "Gugu - Simples Assim", divulgado nesta semana.

A troca de afeto entre mãe e filho chamou a atenção de Maria do Céu. "Quando ele ia embora, me beijou e, antes de sair, eu o chamei para dar mais um beijo. Parece que eu estava adivinhando, e ele também", lembrou.

"Era como se dissesse: 'Eu não vou voltar'", disse Maria do Céu, mãe de Gugu.

O documentário reuniu depoimentos de vários familiares, como os filhos de Gugu, que também recordaram suas últimas lembranças. "Quando ele chegou, abraçou a gente e eu disse: 'Pai, que bom que você chegou de viagem'", contou Sofia, uma das filhas gêmeas do apresentador.